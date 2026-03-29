Lavoro il mercato degli eventi supera il miliardo di euro ma trovare personale qualificato resta una sfida

Il mercato degli eventi in Italia ha toccato nel corso dell’ultimo anno un valore di circa 1,18 miliardi di euro, secondo il XX Monitor sul Mercato degli eventi. Per il quarto anno consecutivo si registra una crescita a doppia cifra. Tuttavia, resta difficile trovare personale qualificato per coprire le numerose richieste del settore.

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