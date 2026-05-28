Consumi a Bari la spesa per i beni durevoli supera il miliardo di euro | in calo le auto

Il mercato dei beni durevoli a Bari tiene il passo e si conferma il motore trainante dell'economia regionale, superando la soglia psicologica del miliardo di euro di spesa complessiva. Nonostante un lieve arretramento del 2,3% rispetto all'anno precedente, il capoluogo pugliese resta il primo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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