Consumi a Bari la spesa per i beni durevoli supera il miliardo di euro | in calo le auto

Da baritoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bari, la spesa totale per beni durevoli supera il miliardo di euro, confermando il settore come principale motore dell’economia locale. Nel dettaglio, si registra una diminuzione nelle vendite di automobili.

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Il mercato dei beni durevoli a Bari tiene il passo e si conferma il motore trainante dell'economia regionale, superando la soglia psicologica del miliardo di euro di spesa complessiva. Nonostante un lieve arretramento del 2,3% rispetto all'anno precedente, il capoluogo pugliese resta il primo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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