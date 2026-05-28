Consumi a Bari la spesa per i beni durevoli supera il miliardo di euro | in calo le auto
A Bari, la spesa totale per beni durevoli supera il miliardo di euro, confermando il settore come principale motore dell’economia locale. Nel dettaglio, si registra una diminuzione nelle vendite di automobili.
Il mercato dei beni durevoli a Bari tiene il passo e si conferma il motore trainante dell'economia regionale, superando la soglia psicologica del miliardo di euro di spesa complessiva. Nonostante un lieve arretramento del 2,3% rispetto all'anno precedente, il capoluogo pugliese resta il primo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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