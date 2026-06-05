le idee vannoin porto premiato il progetto del fossati e ciofs dedicato ai crocieristi

Un progetto dedicato ai crocieristi, realizzato da studenti del Fossati e del Ciofs, è stato premiato nel contest promosso dalla Spezia & Carrara Cruise Terminal. Il concorso mira a valorizzare le idee dei giovani, portandole dal contesto scolastico a quello portuale. La vittoria conferma l'interesse per iniziative che coinvolgono le nuove generazioni nel settore delle crociere.

Le idee dei giovani passano dai banchi di scuola e arrivano direttamente in porto grazie al contest promosso dalla Spezia & Carrara Cruise Terminal. Il premio per il miglior progetto di itinerario turistico è stato consegnato alla classe 5ª M dell’Istituto Fossati - Da Passano che insieme agli studenti del Ciofs ha presentato ieri nella sala conferenze di Scct la propria proposta di tour ‘ La Spezia della Contessa di Castiglione – Viaggio nei segreti del Risorgimento’ con cui è stato vinto un premio in denaro dal valore di mille euro. L’idea di itinerario alternativo rispetto alle offerte classiche, intende ripercorrere le tracce di un legame profondo tra la figura della Contessa di Castiglione, pseudonimo di Virginia Oldoini (1837-1899), e la città della Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le idee vanno...in porto. Premiato il progetto del Fossati e Ciofs dedicato ai crocieristi

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