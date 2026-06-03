È stato inaugurato un nuovo percorso pedonale nel porto di Taranto, dedicato ai crocieristi. La struttura permette un accesso più diretto alla città, migliorando il collegamento tra il porto e il centro urbano. La realizzazione mira a facilitare l’arrivo dei turisti provenienti dal mare, semplificando il tragitto e rendendo più immediata la connessione tra il porto e le aree cittadine circostanti. La novità si inserisce in un progetto di miglioramento dell’accoglienza e dei servizi offerti ai visitatori.

Una novità destinata a cambiare l’accoglienza dei turisti in arrivo dal mare e a rendere ancora più diretto il rapporto tra la città e il suo porto. A partire da domenica, con l’avvio della nuova stagione crocieristica, i passeggeri delle navi da crociera che approderanno a Taranto potranno raggiungere a piedi l’uscita dello scalo attraverso un percorso dedicato e completamente pedonalizzato. La misura è stata formalizzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio attraverso una specifica ordinanza del presidente Giovanni Gugliotti, al termine di un percorso istruttorio che ha coinvolto Capitaneria di Porto, Questura, Guardia di Finanza, Taranto Cruise Port e gli organismi competenti in materia di sicurezza portuale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Porto di Taranto: percorso pedonale dedicato ai crocieristi per facilitare l'accesso alla città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Taranto, Alessandro Di Battista racconta la città pugliese con Sigfrido Ranucci

Notizie e thread social correlati

“Accesso solo pedonale” e il cimitero di Terni diventa “vietato” ai disabiliDa circa una settimana, l'accesso al cimitero di Terni è consentito esclusivamente ai visitatori a piedi e si trova in vigore un divieto per le...

Un percorso pedonale dal Divino Amore alla nuova stazione di FalcognanaUn percorso pedonale è stato pianificato per collegare il quartiere del Divino Amore alla futura stazione di Falcognana.

Temi più discussi: Porto di Taranto: percorso pedonale dedicato ai crocieristi per facilitare l'accesso alla città; Porto di Taranto, via libera al percorso di riqualificazione per gli ex TCT; Porto di Taranto, via libera ai corsi di riqualificazione per gli ex TCT; Ex TCT, via libera ai corsi di riqualificazione: dopo due anni pubblicato l’avviso per oltre 300 lavoratori del porto.

Porto di Taranto: percorso pedonale dedicato ai crocieristi per facilitare l'accesso alla cittàUna novità destinata a cambiare l’accoglienza dei turisti in arrivo dal mare e a rendere ancora più diretto il rapporto tra la città e il suo porto. A partire ... quotidianodipuglia.it

Diventare capitano a 26 anni reddit

TARANTO, UN PORTO SICURONel biennio 2024/'25 nel Porto di Taranto non ci sono stati incidenti rilevanti. Lo sottolinea Alessandro Cauzo, titolare ... ilnautilus.it