Cantiere Under 35 a Galleria Toledo il progetto integrato dedicato ai nuovi talenti del teatro

Dal 5 al 31 maggio 2026 a Galleria Toledo c'è il "Cantiere Under 35", progetto integrato dedicato ai nuovi talenti del teatro, a cura del Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo, concepito come una rassegna di quattro spettacoli, incontri e call aperte, a cura di Giulia Renzi. A corredo gli.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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