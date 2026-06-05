Durante gli 80 anni di storia della Repubblica, le diverse forze politiche hanno portato avanti idee contrastanti, dalla Democrazia Cristiana al Partito Comunista Italiano, passando per il bipolarismo, il berlusconismo e il cattocomunismo. Tuttavia, nel corso del tempo, queste idee si sono spesso disperse o sono rimaste confusamente in movimento, come i cavalli della parata del 2 giugno, che si sono imbizzarriti e sono stati scossi.

Ma quali idee hanno accompagnato la Repubblica italiana in questi ottant’anni? Il 2 giugno è l’occasione per tracciare un bilancio storico e ideale del suo cammino. Disponiamo in partenza di alcune chiavi in negativo: l’antifascismo come collante e fondamento, il ripudio del nazionalismo, la scristianizzazione come perdita progressiva di valori comuni. Poi quando si passa dalle negazioni alle affermazioni divergono le priorità e i contenuti. Anche le idee condivise di nome sono poi declinate in modo opposto, come la libertà, l’uguaglianza e la giustizia. O si rinchiudono nelle armature ideologiche e diventano corpi contundenti. Sul piano politico la repubblica italiana è stata polarizzata da due forze antagoniste, e poi convergenti: la Dc e il Pci, più la costellazione di partiti minori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Le idee della Repubblica nei suoi 80 anni di storia: dalla DC al PCI, dal bipolarismo al berlusconismo al cattocomunismo

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