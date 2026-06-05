Le idee della Repubblica nei suoi 80 anni di storia | dalla DC al PCI dal bipolarismo al berlusconismo al cattocomunismo

Da ilgiornaleditalia.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante gli 80 anni di storia della Repubblica, le diverse forze politiche hanno portato avanti idee contrastanti, dalla Democrazia Cristiana al Partito Comunista Italiano, passando per il bipolarismo, il berlusconismo e il cattocomunismo. Tuttavia, nel corso del tempo, queste idee si sono spesso disperse o sono rimaste confusamente in movimento, come i cavalli della parata del 2 giugno, che si sono imbizzarriti e sono stati scossi.

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Ma quali idee hanno accompagnato la Repubblica italiana in questi ottant’anni? Il 2 giugno è l’occasione per tracciare un bilancio storico e ideale del suo cammino. Disponiamo in partenza di alcune chiavi in negativo: l’antifascismo come collante e fondamento, il ripudio del nazionalismo, la scristianizzazione come perdita progressiva di valori comuni. Poi quando si passa dalle negazioni alle affermazioni divergono le priorità e i contenuti. Anche le idee condivise di nome sono poi declinate in modo opposto, come la libertà, l’uguaglianza e la giustizia. O si rinchiudono nelle armature ideologiche e diventano corpi contundenti. Sul piano politico la repubblica italiana è stata polarizzata da due forze antagoniste, e poi convergenti: la Dc e il Pci, più la costellazione di partiti minori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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