I Volti della Repubblica | ANCI e Comuni al fianco del Quirinale per gli 80 anni della Repubblica italiana

I Comuni italiani parteciperanno alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, promosse dalla Presidenza della Repubblica, ANCI, Rai e Siae. Dalle grandi città ai piccoli centri, saranno coinvolti in eventi e iniziative per il anniversario. La partecipazione coinvolge amministrazioni comunali di diverse dimensioni, che si preparano a celebrare questa ricorrenza con varie attività sul territorio. Le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese, coinvolgendo le comunità locali.

Dai grandi capoluoghi ai piccoli centri, i Comuni italiani saranno protagonisti delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica promosse dalla Presidenza della Repubblica, ANCI, Rai e Siae. Il 2 giugno le comunità locali si ritroveranno in piazze, teatri e luoghi simbolo per seguire su Rai 1. 🔗 Leggi su Today.it

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