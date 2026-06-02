gli 80 anni della repubblica al via le celebrazioni del 2 giugno

Il 2 giugno, per la prima volta, le celebrazioni della Repubblica si svolgono con eventi aperti alla cittadinanza, superando il tradizionale protocollo. Le manifestazioni coinvolgono piazze e luoghi pubblici, con iniziative organizzate in diverse città. Non sono previsti discorsi ufficiali o cerimonie formali, ma solo momenti di aggregazione. La data segna anche l’80° anniversario della Repubblica.

AGI - Per la prima volta nella storia della Repubblica, le celebrazioni del 2 giugno superano i confini del protocollo esclusivo per aprirsi direttamente alla cittadinanza. La presidenza della Repubblica ha disposto una profonda revisione del programma tradizionale, sostituendo il consueto ricevimento riservato alle massime autorità e al mondo della cultura con un grande evento pubblico in piazza del Quirinale. La scelta si inserisce nella ricorrenza dell' ottantesimo anniversario del referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946, che sancì la fine della monarchia e la nascita dello Stato repubblicano. L'iniziativa riflette l'orientamento comunicativo impresso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Agi.it

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