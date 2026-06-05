Sabato 6 giugno è iniziata una nuova avventura a Edenlandia, con una serie di spettacoli dedicati a favole di pirati e principesse. L’evento si svolge nel parco divertimenti e comprende rappresentazioni teatrali, giochi e attività a tema. La manifestazione durerà tutta la stagione estiva, coinvolgendo bambini e famiglie in un’atmosfera fiabesca. L’ingresso agli spettacoli è incluso nel biglietto di ingresso al parco.

Tempo di lettura: 2 minuti Una nuova magica avventura inizia sabato 6 giugno ad Edenlandia e saranno i Pirati e le Principesse gli assoluti protagonisti di tutti i weekend di giugno, quando il parco di Fuorigrotta si trasformerà in una fiaba con decine di attori ed attrici che interpreteranno i personaggi delle favole più amate da grandi e piccini. Per vivere questa emozione c’è una prima scelta fondamentale da fare e cioè la scelta del team all’ingresso del parco ma anche on line sui social di Edenlandia: la Ciurma dei Pirati, tra dobloni, galeoni e missioni coraggiose oppure il Regno delle Principesse, tra gemme magiche, corone e momenti da fiaba incantata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Le favole dei pirati e delle principesse nel giugno di Edenlandia

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