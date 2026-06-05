edenlandia nel parco divertimenti arrivano le favole dei pirati e delle principesse

Al parco divertimenti di Fuorigotta, sono arrivati i personaggi delle favole dei pirati e delle principesse. Decine di attori e attrici si sono calati nei ruoli per rappresentare le storie più amate da adulti e bambini. La trasformazione del parco ha portato un’atmosfera fiabesca, con scenografie e costumi che ricreano ambientazioni di racconti classici. La giornata ha visto numerosi visitatori immergersi in questa atmosfera magica.

Edenlandia, il parco di Fuorigrotta, si trasforma in una fiaba con decine di attori ed attrici che interpreteranno i personaggi delle favole più amate da grandi e piccini. A tutti saranno consegnati le sacche personalizzate con i Kit avventura pieni di dobloni, gemme preziose, cappelli e coroncine con le truccatrici del parco pronte a trasformare i piccoli in principesse e pirati. Con la prenotazione on line da domani e fino al week end del 27 e 28 giugno mamma o papà potranno gratuitamente vivere le attrazioni con i loro piccoli. Non mancheranno momenti speciali con piccole e grandi sorprese per tutta la famiglia come lo show gratuito per tutti i visitatori di Edenlandia con l’esibizione sul palco centrale delle attrici-principesse. 🔗 Leggi su 2anews.it

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