le emozioni delle semifinali playoff di serie a basket su sky e now

Le semifinali playoff di Serie A Basket tra Milano e Brescia e tra Venezia e Bologna sono in corso. Le partite 4 si disputano con trasmissione in diretta su Sky e streaming su NOW. Se necessario, si terranno gare 5 tra domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Milano-Brescia e Venezia-Bologna entrano nella fase decisiva della corsa scudetto. Le gare 4 delle semifinali playoff della Serie A Unipol saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW, con eventuali gare 5 in programma tra domenica 7 e lunedì 8 giugno. La lotta per lo scudetto entra nel vivo. Le semifinali playoff della Serie A Unipol 20252026 vivranno nel fine settimana appuntamenti potenzialmente decisivi, con le sfide tra EA7 Emporio Armani Milano e Germani Brescia da una parte e Reyer Venezia e Virtus Bologna dall’altra. Le emozioni del campionato italiano di basket saranno protagoniste su Sky e in streaming su NOW, che seguiranno in diretta tutte le gare della fase finale della stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it

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