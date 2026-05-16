Playoff Serie A basket su Sky e NOW | al via i quarti su Sky e NOW e in chiaro su Cielo
I quarti di finale dei playoff di Serie A Unipol 2026 sono iniziati su Sky e NOW, con partite che vedono protagoniste Milano, Venezia, Brescia e Bologna. Le gare sono trasmesse in diretta con telecronache e approfondimenti dedicati, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire gli incontri in modo completo. Oltre alle piattaforme streaming, alcune partite sono visibili anche in chiaro su Cielo. La fase si svolge con diverse sfide tra le squadre qualificate, proseguendo la corsa verso le semifinali.
Tutto il meglio dei playoff della Lba 2026 è su Sky e in streaming su NOW. Inizia la corsa al titolodi Campione d’Italia per le otto migliori squadre della regular season, in un viaggio appassionante da vivere canestro dopo canestro, di città in città e fino all’ultima sirena su Sky Sport Basket, il canale di riferimento per tutti gli appassionati. Si comincia con i quarti di finale: sabato 16 maggio alle 18.30 su Sky Sport Basket e CIELO è in programmazione Gara 1 tra Olimpia Milano e Pallacanestro Reggiana. Domenica 17 alle 20, inizia la serie tra Venezia e Tortona al Taliercio, introdotta dallo studio prepartita alle 19.30 condotto da... 🔗 Leggi su Digital-news.it
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