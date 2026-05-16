Playoff Serie A basket su Sky e NOW | al via i quarti su Sky e NOW e in chiaro su Cielo

I quarti di finale dei playoff di Serie A Unipol 2026 sono iniziati su Sky e NOW, con partite che vedono protagoniste Milano, Venezia, Brescia e Bologna. Le gare sono trasmesse in diretta con telecronache e approfondimenti dedicati, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire gli incontri in modo completo. Oltre alle piattaforme streaming, alcune partite sono visibili anche in chiaro su Cielo. La fase si svolge con diverse sfide tra le squadre qualificate, proseguendo la corsa verso le semifinali.

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