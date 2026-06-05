Sabato 6 giugno, gli appassionati di rugby potranno seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW le semifinali dello United Rugby Championship e l’ultima giornata della regular season del Top 14 francese. La giornata prevede incontri decisivi per la qualificazione alle finali di entrambe le competizioni, con partite trasmesse in diretta e visibili su più piattaforme.

Sabato 6 giugno giornata imperdibile per gli appassionati della palla ovale. In diretta su Sky e in streaming su NOW le semifinali dello United Rugby Championship e l’ultima giornata della regular season del Top 14 francese. Il fine settimana del rugby europeo entra nel vivo con appuntamenti decisivi che metteranno in palio un posto in finale e gli ultimi verdetti della stagione regolare. Sabato 6 giugno il grande rugby sarà protagonista su Sky e in streaming su NOW con le semifinali dello United Rugby Championship e l’ultimo turno del Top 14 francese. Una giornata ricca di sfide di alto livello che vedrà impegnate alcune delle migliori squadre del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Le emozioni del grande rugby su Sky e NOW: semifinali United Rugby Championship e Top 14

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'estate dello sport italiano è su Sky: da Wimbledon ai Mondiali di Basket

Notizie e thread social correlati

Rugby internazionale su Sky e NOW: Benetton e Zebre in campo nello United Rugby ChampionshipQuesto fine settimana, Sky Sport Arena trasmette due partite di rugby internazionale dello United Rugby Championship: Warriors contro Benetton e...

Rugby in tv, weekend internazionale su Sky: Sei Nazioni Femminile, URC e Top 14Dal 17 al 19 aprile, Sky e NOW trasmetteranno diverse partite di rugby con un'ampia copertura internazionale.

United Rugby Championship, il derby Benetton Treviso-Zebre su SkyIl rugby sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Prosegue l'appuntamento con il meglio del rugby di club d’Europa e Sudafrica con lo United Rugby ... sport.sky.it

Su Canale 20 sbarca il grande rugby con Zebre e BenettonNuova, grande esclusiva Mediaset: dal 24 settembre, sul canale 20 arriva lo United Rugby Championship, il nuovo torneo di rugby internazionale che ogni settimana porta in campo i migliori atleti ... sportmediaset.mediaset.it