Rugby in tv weekend internazionale su Sky | Sei Nazioni Femminile URC e Top 14

Dal 17 al 19 aprile, Sky e NOW trasmetteranno diverse partite di rugby con un'ampia copertura internazionale. Tra gli eventi in programma ci sono l'incontro tra Irlanda e Italia nel Sei Nazioni Femminile, le partite delle squadre italiane nello United Rugby Championship e il derby tra Racing 92 e Stade Français nella Top 14. La programmazione include diverse sfide di rilievo per gli appassionati di rugby.

Dal 17 al 19 aprile su Sky e NOW un ricco programma con Irlanda-Italia nel Sei Nazioni Femminile, le sfide delle italiane nello United Rugby Championship e il derby parigino Racing 92-Stade Français. Un fine settimana di grande rugby internazionale è in programma su Sky e in streaming su NOW, con un calendario che unisce competizioni europee di primo piano e il Sei Nazioni Femminile. Dal 17 al 19 aprile spazio allo United Rugby Championship, al torneo internazionale femminile e al Top 14 francese, con le squadre italiane protagoniste e diverse sfide di alto livello. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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