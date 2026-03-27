Rugby internazionale su Sky e NOW | Benetton e Zebre in campo nello United Rugby Championship

Questo fine settimana, Sky Sport Arena trasmette due partite di rugby internazionale dello United Rugby Championship: Warriors contro Benetton e Zebre contro Ulster. Contestualmente, il canale offre anche la sfida del Top 14 tra Stade Français e Clermont. Le partite si svolgono in un contesto di competizioni europee di rilievo, con la partecipazione di diverse squadre di alto livello.

Fine settimana di grande rugby su Sky Sport Arena: Warriors-Benetton e Zebre-Ulster per lo United Rugby Championship, mentre il Top 14 propone Stade Français-Clermont. Prosegue la programmazione del grande rugby internazionale su Sky e in streaming su NOW, con un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati ai principali campionati europei per club. Lo United Rugby Championship arriva alla 14ª giornata con due impegni che vedono protagoniste le franchigie italiane. Oggi, venerdì 27 marzo alle ore 20.45 su Sky Sport Arena, il Benetton Rugby affronta in trasferta i Warriors in una sfida importante per il prosieguo della stagione. Domani, sabato 28 marzo alle 20. 🔗 Leggi su Sportface.it

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