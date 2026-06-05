le elezioni per la presidenza del real madrid sono una cosa molto seria

Le elezioni per la presidenza del Real Madrid sono state ufficialmente indette. La candidatura di un nuovo presidente dovrà essere presentata entro i termini stabiliti, con le elezioni previste tra alcuni mesi. La società ha comunicato che le votazioni si terranno nel rispetto delle procedure interne, senza ulteriori dettagli sui candidati al momento. La scelta del nuovo presidente avverrà attraverso il voto dei soci iscritti.

Puntare al trono della Casa Blanca potrà mai essere una cosa normale? Ovviamente no, soprattutto se parliamo del Real Madrid, il club più famoso al mondo. Dove domenica 7 giugno i circa 90 mila soci sono chiamati alle urne per eleggere il presidente, con un testa a testa che sta infiammando da settimane le prime pagine dei giornali, le trasmissioni televisive e quelle radiofoniche della capitale. Perché di vere e proprie elezioni si tratta, con tanto di campagna elettorale senza esclusione di colpi (anche bassi). Enrique Riquelme vs Florentino Perez. L'elezione alla presidenza del Real Madrid è a suo modo un evento, visto che non avveniva dal 2006. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Is This The Florentino Perez Real Madrid Knows

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Bisogna tifare Riquelme alle elezioni del Real Madrid. Il Real Madrid è dei soci. Il presidente eletto non mette soldi nel Real Madrid ma Florentino Perez è uno degli uomini più ricchi di Spagna.Costruttore,con un patrimonio di 6.9 mld di dollari.Può comprare il x.com

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