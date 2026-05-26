7 giugno data delle elezioni per la presidenza del Real Madrid

Notizia in breve

Il Real Madrid ha annunciato che le elezioni per la presidenza si terranno il 7 giugno. La comunicazione è arrivata attraverso il quotidiano Marca, che ha riportato la data ufficiale. La decisione è stata resa nota poche settimane prima dell’appuntamento elettorale, senza ulteriori dettagli sui candidati o le modalità di voto. La data rimane fissata e sarà il momento in cui i soci del club potranno esprimere le proprie preferenze.