7 giugno data delle elezioni per la presidenza del Real Madrid
Il Real Madrid ha annunciato che le elezioni per la presidenza si terranno il 7 giugno. La comunicazione è arrivata attraverso il quotidiano Marca, che ha riportato la data ufficiale. La decisione è stata resa nota poche settimane prima dell’appuntamento elettorale, senza ulteriori dettagli sui candidati o le modalità di voto. La data rimane fissata e sarà il momento in cui i soci del club potranno esprimere le proprie preferenze.
2026-05-26 22:07:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Lui Real Madrid ha ufficializzato la data delle elezioni per la presidenza del club. Sarà il 7 giugno quando i membri possono esercitare il loro diritto di voto per eleggere il capo più visibile della squadra bianca. Fino ad allora ci sarà una campagna tra i due candidati per la posizione. Da un lato, Fiorentino Perez che presiede la Real Madrid dal 2000 (salvo la parentesi tra il 2006 e il 2009) e che aspira a proseguire nell’incarico con Mourinho come più di un possibile coach del nuovo progetto. D’altra parte, Enrico Riquelme il ricorrente. Lui incarna l’altra opzione su cui potranno votare i madrileni che sceglieranno di fare un cambio totale di direzione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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