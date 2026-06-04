A quattro giorni dalle elezioni alla presidenza del Real Madrid, le tensioni tra i candidati si intensificano. Un candidato aveva promesso l’acquisto di Haaland, ma questa promessa è stata successivamente smentita. Nel frattempo, un altro candidato ha difeso il proprio ruolo, senza fare riferimenti specifici alle promesse fatte. La campagna elettorale vede confronti diretti tra i candidati, con accuse e difese pubbliche incentrate sui nomi di Haaland e Konaté.

Haaland o Konaté. Uno attacca l’altro difende, e per ruolo sono l’iperbole perfetta della campagna presidenziale del Real Madrid, a quattro giorni dalle elezioni. Sono i grandi nomi che Enrique Riquelme e Florentino Pérez sbattono sul tavolo. Promesse, impegni. Per alcuni una sorta di millantato credito, visto che per esempio nel frattempo la super-agente di Haaland ha già smentito: “È tutto molto divertente, ma non è vero. Auguriamo il meglio a entrambi i candidati alle elezioni del Real Madrid”. EXCLUSIVE: Erling Haaland’s father Alfie and agent Rafaela Pimenta clarify Real Madrid agreement reports. “All very entertaining but NOT true. We wish all the best for both candidates in the Real Madrid elections”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Riquelme promette Haaland (smentito), Florentino Konaté: la pazza corsa alla presidenza del Real Madrid

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