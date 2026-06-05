ASE S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia, informa la cittadinanza che da lunedì 8 a venerdì 12 giugno 2026, nella fascia oraria compresa tra le 01:00 e le 06:00, saranno effettuati gli interventi di disinfestazione notturna contro mosche, zanzare e altri insetti. Zona Monticchio – Centro(dall’inizio dell’abitato lato est fino a via Arcivescovado-Scaloria inclusa, attesta viale Padre Pio, comprese le zone C8, C9, C10 e C11) Zona Centro – Stazione(da via Arcivescovado-Scaloria fino a via E. Giustino inclusa, comprese via delle Margherite, cooperative Algesiro e Gozzini) Zona Porta Foggia e Viale Kennedy(da via E. Giustino fino alla fine dell’abitato lato ovest, comprese zona 167 e zone C12 e C13) In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli interventi potranno essere rinviati. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Le date della disinfestazione notturna a Manfredonia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Manfredonia. Disinfestazione adulticida notturna: rinviati gli interventi del 1 – 2 – 3 aprile per avverse condizioni meteo, comunicate le nuove dateA Manfredonia, gli interventi di disinfestazione adulticida notturna programmati per i primi tre giorni di aprile sono stati rinviati a causa delle...

Manfredonia, al via il ciclo di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunaleA Manfredonia è iniziato il ciclo di disinfestazione notturna che coinvolge l'intero territorio comunale.