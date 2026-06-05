Le date della disinfestazione notturna a Manfredonia

Da ilsipontino.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da stasera, inizia il nuovo ciclo di disinfestazione notturna a Manfredonia. Gli interventi si svolgeranno in diverse zone della città, con operazioni programmate fino a fine mese. Le operazioni si svolgeranno durante le ore notturne, per ridurre i disagi alla popolazione. La disinfestazione interesserà aree pubbliche e strade principali, secondo un calendario prestabilito. Nessuna altra informazione sulle date specifiche o sugli orari è stata ancora comunicata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ASE S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia, informa la cittadinanza che da lunedì 8 a venerdì 12 giugno 2026, nella fascia oraria compresa tra le 01:00 e le 06:00, saranno effettuati gli interventi di disinfestazione notturna contro mosche, zanzare e altri insetti. Zona Monticchio – Centro(dall’inizio dell’abitato lato est fino a via Arcivescovado-Scaloria inclusa, attesta viale Padre Pio, comprese le zone C8, C9, C10 e C11) Zona Centro – Stazione(da via Arcivescovado-Scaloria fino a via E. Giustino inclusa, comprese via delle Margherite, cooperative Algesiro e Gozzini) Zona Porta Foggia e Viale Kennedy(da via E. Giustino fino alla fine dell’abitato lato ovest, comprese zona 167 e zone C12 e C13) In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli interventi potranno essere rinviati. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

le date della disinfestazione notturna a manfredonia
© Ilsipontino.net - Le date della disinfestazione notturna a Manfredonia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Manfredonia. Disinfestazione adulticida notturna: rinviati gli interventi del 1 – 2 – 3 aprile per avverse condizioni meteo, comunicate le nuove dateA Manfredonia, gli interventi di disinfestazione adulticida notturna programmati per i primi tre giorni di aprile sono stati rinviati a causa delle...

Manfredonia, al via il ciclo di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunaleA Manfredonia è iniziato il ciclo di disinfestazione notturna che coinvolge l'intero territorio comunale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web