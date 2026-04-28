Manfredonia al via il ciclo di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale

A Manfredonia è iniziato il ciclo di disinfestazione notturna che coinvolge l'intero territorio comunale. L'intervento, effettuato dall’Azienda Servizi Ecologici, si svolge durante le ore notturne per limitare i disagi alla popolazione. Le operazioni riguardano diverse zone della città e sono programmate per garantire un intervento efficace contro insetti e altri agenti infestanti. La disinfestazione continuerà secondo il calendario stabilito dall’ente locale.

L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia, informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 4 maggio, sarà avviato un intervento di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale. Le operazioni, eseguite dalla ditta specializzata Urbano Chimica Srl, saranno effettuate dalle ore 01:00 alle ore 06:00 e riguarderanno il contrasto alla proliferazione di mosche, zanzare e insetti vari. Zona Monticchio – Centro (da inizio abitato lato est fino a via Arcivescovado – Scaloria inclusa – attesta viale Padre Pio – comprende zone C8, C9, C10, C11) Zona Centro – Stazione (da via Arcivescovado – Scaloria fino a via E.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, al via il ciclo di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale Notizie correlate Zanzare a Padova, al via la prevenzione su tutto il territorio comunaleÈ stata firmata dal Sindaco Sergio Giordani la consueta Ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori come... Manfredonia. Disinfestazione adulticida notturna: rinviati gli interventi del 1 – 2 – 3 aprile per avverse condizioni meteo, comunicate le nuove dateDisinfestazione adulticida notturna: rinviati gli interventi del 1 - 2 - 3 aprile per avverse condizioni meteo, comunicate le nuove date Manfredonia... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cymodocea e biomasse spiaggiate, al via la manifestazione di interesse per il riutilizzo in agricoltura; Manfredonia, via al riutilizzo delle biomasse in agricoltura; Job Day Manfredonia, Prencipe: La prova di un territorio che vuole tornare a essere protagonista; Manfredonia, ultima in casa per Giacobbe: il saluto del centrocampista. PROGRAMMA Manfredonia, al via la disinfestazione notturna: calendario e zone interessateLe autorità invitano i residenti delle aree interessate ad adottare alcune precauzioni durante le ore di intervento. statoquotidiano.it Manfredonia. Cymodocea e biomasse spiaggiate: al via la manifestazione di interesse per il riutilizzo in agricolturaManfredonia. Cymodocea e biomasse spiaggiate: al via la manifestazione di interesse per il riutilizzo in agricoltura Il Comune di Manfredonia ha approvato ... ilsipontino.net "BELLA CIAO" IN TRIBUNALE Polemiche sulla banda per “Bella Ciao” a Manfredonia, il maestro Esposto passa alle vie legali facebook