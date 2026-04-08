Manfredonia Disinfestazione adulticida notturna | rinviati gli interventi del 1 – 2 – 3 aprile per avverse condizioni meteo comunicate le nuove date

A Manfredonia, gli interventi di disinfestazione adulticida notturna programmati per i primi tre giorni di aprile sono stati rinviati a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Le nuove date degli interventi sono state comunicate dall’azienda incaricata, che ha annunciato il posticipo delle operazioni previste inizialmente nel calendario di aprile. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato nuove date precise, ma si attendono ulteriori aggiornamenti.

Disinfestazione adulticida notturna: rinviati gli interventi del 1 - 2 - 3 aprile per avverse condizioni meteo, comunicate le nuove date Manfredonia - ASE S.p.A. informa la cittadinanza che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche registrate nei giorni scorsi, gli interventi di disinfestazione adulticida notturna programmati nei giorni 1 - 2 - 3 Aprile sono stati rinviati. Le attività, affidate alla ditta specializzata Urbano Chimica Srl, saranno regolarmente eseguite secondo il seguente nuovo calendario, nelle medesime fasce orarie comprese tra le ore 01:00 e le ore 06:00: •??l’intervento previsto per il giorno 2 aprile 2026 nella... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia. Disinfestazione adulticida notturna: rinviati gli interventi del 1 – 2 – 3 aprile per avverse condizioni meteo, comunicate le nuove date Catania, avviso alla popolazione per condizioni meteo avverse: le raccomandazioniSi comunica alla cittadinanza che la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha segnalato l’arrivo, nella giornata di lunedì 19 gennaio, di... Vento forte e onde alte: il Comune di Melito invita alla prudenza per le avverse condizioni meteo in arrivoIl Comune di Melito Porto Salvo ha diramato un avviso urgente alla popolazione a causa dell’arrivo di condizioni meteo avverse previste per la serata...