Secondo le stime degli Stati Uniti, circa due terzi dei missili dell'Iran sono ancora integri, a un mese dall'inizio del conflitto. Gli osservatori segnalano che Teheran non ha ancora impiegato i missili più avanzati, come il Qassem Basir. Non ci sono indicazioni sul numero esatto di missili rimasti o sulla quantità di armi ancora operative nell'arsenale dei Pasdaran.

Guerra di missili e di numeri. L’Iran continua ad usarli mentre non c’è certezza di quanti ne abbia ancora. Domanda che si estende all’asse Israele-Usa, con versioni contrastanti sui mezzi a disposizione. Le notizie dai fronti indicano che i pasdaran hanno ridotto la cadenza dei lanci rispetto alla prima fase: circa una dozzina al giorno, dicono gli esperti, sufficienti però a causare danni e dare l’idea di essere sempre «in linea». I militari prendono di mira bersagli «paganti», che abbiano comunque un valore sia in Israele che nei Paesi del Golfo. Venerdì, ad esempio, hanno centrato un prezioso aereo-radar e un paio di velivoli-rifornitori americani nella base Prince Sultan in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Quanti missili sono rimasti all'Iran? «Due terzi sono ancora integri»: le stime Usa sull'arsenale dei Pasdaran dopo un mese di guerra

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