Le ciliegie ' Ferrovia' | bontà e bellezza racchiuse in un piccolo frutto

Lo chiamano l'oro rosso della Puglia e in questo mese di giugno molti di noi ne fanno grandi scorpacciate: sono le ciliegie. Arrivano sulle nostre tavole magari grazie al raccolto dei nostri nonni zii e genitori i quali dopo una giornata trascorsa in campagna sono ben felici di portare le. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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