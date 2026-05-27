Madonna delle ciliegie nasce il culto a Celleno | Benedica i nostri alberi di questo frutto così buono | FOTO e VIDEO
Venerdì 29 maggio si terrà a Celleno la cerimonia di apertura del nuovo culto dedicato alla Madonna delle ciliegie, un evento che unisce tradizione religiosa e cultura locale. La devozione si concentra sulla protezione degli alberi di ciliegio, considerati simbolo del frutto. La celebrazione includerà preghiere e rituali, coinvolgendo la comunità e i visitatori. La storia si lega all’arte di strada e alla terra, creando un momento di forte partecipazione popolare.
C'è una storia bellissima che unisce l'arte di strada, la devozione e la terra e che venerdì 29 maggio vivrà il suo momento più importante a Celleno. Alle 21, infatti, dalla chiesa di San Donato nel paese nuovo partirà una processione serale per inaugurare ufficialmente il culto della Madonna. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Temi più discussi: Celleno, nasce il culto della Madonna delle Ciliegie: processione e devozione alla chiesa di San Donato; Madonna delle Ciliegie, gessetti colorati su legno per l’opera che sancisce un nuovo culto mariano; La Madonna della Provvidenza alle Alcantarine. Torna la festa della ‘Matonna delle cerase’; Celleno, il miracolo pop delle ciliegie: nasce una nuova devozione mariana (ed è una storia nazionale).
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