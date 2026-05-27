Madonna delle ciliegie nasce il culto a Celleno | Benedica i nostri alberi di questo frutto così buono | FOTO e VIDEO

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio si terrà a Celleno la cerimonia di apertura del nuovo culto dedicato alla Madonna delle ciliegie, un evento che unisce tradizione religiosa e cultura locale. La devozione si concentra sulla protezione degli alberi di ciliegio, considerati simbolo del frutto. La celebrazione includerà preghiere e rituali, coinvolgendo la comunità e i visitatori. La storia si lega all’arte di strada e alla terra, creando un momento di forte partecipazione popolare.