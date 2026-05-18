Aspettando la Sagra della Ciliegia Ferrovia | il tempo delle ciliegie a Turi

A Turi, in provincia di Bari, si avviano i preparativi per la Sagra della Ciliegia Ferrovia, uno degli eventi più attesi della zona. Nei giorni precedenti l’appuntamento, si registrano attività di allestimento e allerta tra gli organizzatori e i residenti, mentre il paese si prepara a celebrare la tradizione delle ciliegie con varie iniziative. La manifestazione si svolgerà nel centro storico, attirando visitatori e appassionati provenienti da diverse zone. La data ufficiale dell’evento non è ancora stata comunicata, ma l’atmosfera si fa già vivace.

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