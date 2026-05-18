Aspettando la Sagra della Ciliegia Ferrovia | il tempo delle ciliegie a Turi
A Turi, in provincia di Bari, si avviano i preparativi per la Sagra della Ciliegia Ferrovia, uno degli eventi più attesi della zona. Nei giorni precedenti l’appuntamento, si registrano attività di allestimento e allerta tra gli organizzatori e i residenti, mentre il paese si prepara a celebrare la tradizione delle ciliegie con varie iniziative. La manifestazione si svolgerà nel centro storico, attirando visitatori e appassionati provenienti da diverse zone. La data ufficiale dell’evento non è ancora stata comunicata, ma l’atmosfera si fa già vivace.
Turi (Ba) si prepara ad accogliere “il tempo delle ciliegie”, un percorso che conduce, passo dopo passo, verso uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Un avvicinamento fatto di incontri, eventi e momenti di condivisione che raccontano il valore di un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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