Aspettando la Sagra della Ciliegia Ferrovia | il tempo delle ciliegie a Turi

Da baritoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Turi, in provincia di Bari, si avviano i preparativi per la Sagra della Ciliegia Ferrovia, uno degli eventi più attesi della zona. Nei giorni precedenti l’appuntamento, si registrano attività di allestimento e allerta tra gli organizzatori e i residenti, mentre il paese si prepara a celebrare la tradizione delle ciliegie con varie iniziative. La manifestazione si svolgerà nel centro storico, attirando visitatori e appassionati provenienti da diverse zone. La data ufficiale dell’evento non è ancora stata comunicata, ma l’atmosfera si fa già vivace.

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Turi (Ba) si prepara ad accogliere “il tempo delle ciliegie”, un percorso che conduce, passo dopo passo, verso uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Un avvicinamento fatto di incontri, eventi e momenti di condivisione che raccontano il valore di un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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