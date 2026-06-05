Le Borse chiudono deboli e puntano gli occhi alle Banche centrali

Da quifinanza.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le borse europee hanno chiuso deboli nella prima settimana di giugno, con i mercati che attendono le decisioni delle banche centrali nelle prossime settimane. La BCE riunirà i suoi membri la prossima ottava, mentre la FED è prevista per metà giugno. La cautela degli investitori si riflette nelle performance di chiusura, con i principali indici in calo. La fase di attesa si concentra sulle politiche monetarie che potrebbero influenzare i mercati finanziari nei mesi a venire.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le  Borse europee hanno chiuso perlopiù deboli  la prima settimana di giugno, in un clima di crescente attesa per le prossime riunioni delle  banche centrali, a partire dalla BCE la prossima ottava, cui seguirà la FED a metà giugno. Sullo sfondo, restano monitorate le questioni geopolitiche, in attesa di novità su un possibile  accordo USA-Iran. Le questioni  macroeconomiche  sono sempre al centro e gli investitori soppesano la revisione al ribasso del  PIL dell’Eurozona nel 1° trimestre del 2026. Secondo l’Ufficio statistico europeo EUROSTAT, il PIL è risultato in calo dello 0,2% tt, inferiore rispetto al +0,1% della seconda lettura e del consensus. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

le borse chiudono deboli e puntano gli occhi alle banche centrali
© Quifinanza.it - Le Borse chiudono deboli e puntano gli occhi alle Banche centrali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

OCCHIAIE e BORSE sotto gli occhi la soluzione rapida è nella tua credenza

Video OCCHIAIE e BORSE sotto gli occhi la soluzione rapida è nella tua credenza

Notizie e thread social correlati

Borse europee: ultima seduta in rosso in attesa riunioni banche centraliLe borse europee chiudono la settimana in calo, con le quotazioni che si attestano in territorio negativo.

Non è solo una crisi demografica : "Banche, chiudono gli sportelli e calano i prestiti alle imprese"Le banche della provincia stanno chiudendo sportelli e riducendo i prestiti alle imprese.

Temi più discussi: La Borsa, gli indici del 26 maggio 2026; La diretta da Wall Street | Borse Usa chiudono positive: S&P500 +0,3%, Nasdaq +0,4%. Nvidia traina il settore tech; Borsa: Milano chiude sul filo dei 50mila, Ferrari (-8,3%) sbanda sull'elettrico; Chiusura negativa per le Borse Ue con timori su davi e MO.

le borse chiudono deboliLe Borse chiudono deboli e puntano gli occhi alle Banche centraliLe Borse europee hanno chiuso perlopiù deboli la prima settimana di giugno, in un clima di crescente attesa per le prossime riunioni delle banche centrali, a partire dalla BCE la prossima ottava, ... quifinanza.it

le borse chiudono deboliBorse europee in rialzo, Milano guida con +1,45% nonostante future Usa deboliLe borse europee chiudono in rialzo con Milano in forte crescita, mentre si attende l'esito del dialogo Usa-Iran e i dati macroeconomici ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web