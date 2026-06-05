Le borse europee hanno chiuso deboli nella prima settimana di giugno, con i mercati che attendono le decisioni delle banche centrali nelle prossime settimane. La BCE riunirà i suoi membri la prossima ottava, mentre la FED è prevista per metà giugno. La cautela degli investitori si riflette nelle performance di chiusura, con i principali indici in calo. La fase di attesa si concentra sulle politiche monetarie che potrebbero influenzare i mercati finanziari nei mesi a venire.

Le Borse europee hanno chiuso perlopiù deboli la prima settimana di giugno, in un clima di crescente attesa per le prossime riunioni delle banche centrali, a partire dalla BCE la prossima ottava, cui seguirà la FED a metà giugno. Sullo sfondo, restano monitorate le questioni geopolitiche, in attesa di novità su un possibile accordo USA-Iran. Le questioni macroeconomiche sono sempre al centro e gli investitori soppesano la revisione al ribasso del PIL dell’Eurozona nel 1° trimestre del 2026. Secondo l’Ufficio statistico europeo EUROSTAT, il PIL è risultato in calo dello 0,2% tt, inferiore rispetto al +0,1% della seconda lettura e del consensus. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Le Borse chiudono deboli e puntano gli occhi alle Banche centrali

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