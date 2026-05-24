Le banche della provincia stanno chiudendo sportelli e riducendo i prestiti alle imprese. L’indice di vecchiaia è di 289 anziani ogni 100 giovani, il più alto nella regione. Per ogni 100 giovani pronti a entrare nel mercato del lavoro, ci sono quasi 188 persone vicine alla pensione. La crisi demografica si combina con il calo dei servizi bancari e delle opportunità per le imprese locali.

La nostra provincia ha l’indice di vecchiaia più alto della regione — 289 anziani ogni 100 giovani — e un mercato del lavoro dove, per ogni 100 ragazzi pronti a entrare in azienda, ci sono quasi 188 persone vicine alla pensione. Intanto crescono i risparmi sui conti correnti, ma calano i prestiti alle imprese e spariscono gli sportelli bancari. È dentro questi numeri che si nasconde una delle questioni più delicate per il futuro del territorio estense: la transizione demografica. Il Quaderno ABI ’Evoluzione demografica e servizi bancari’, pubblicato a maggio 2026, fotografa un’Italia destinata a cambiare pelle nei prossimi decenni. La popolazione nazionale, oggi pari a 59 milioni di persone, potrebbe scendere a 45,8 milioni entro il 2080. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non è solo una crisi demografica : "Banche, chiudono gli sportelli e calano i prestiti alle imprese"

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