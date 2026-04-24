Borse europee | ultima seduta in rosso in attesa riunioni banche centrali

Le borse europee chiudono la settimana in calo, con le quotazioni che si attestano in territorio negativo. La seduta si è svolta in un clima di incertezza, mentre gli investitori attendono le prossime riunioni delle banche centrali. La tensione tra Stati Uniti e Iran ha continuato a influenzare i mercati, frenando le aspettative di una rapida risoluzione del conflitto. La giornata si è conclusa con tutte le principali piazze in perdita.

L’ ultima seduta della settimana si chiude in ribasso per le Borse europee, influenzate principalmente dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran, che continuano a frenare le prospettive di una rapida soluzione del conflitto. Madrid registra la flessione più marcata, mentre Francoforte è la migliore e si posiziona vicina alla parità, trainata dalla performance di SAP. Sul fronte macroeconomico, in Germania, ad aprile, l’indice IFO è sceso da 86,3 a 84,4 (minimo da maggio 2020) con un deterioramento non solo delle aspettative (come era successo a marzo), ma anche della situazione corrente (a segnalare che gli effetti della crisi in Medio Oriente stanno iniziando a frenare l’attività economica).🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Borse europee: ultima seduta in rosso in attesa riunioni banche centrali Notizie correlate Ultima seduta della settimana in verde per le Borse europee, tonfo del 25% per StellantisL’ultima seduta della settimana si chiude in rialzo per Borse europee, grazie anche all’andamento in verde di Wall Street che fa loro guadagnare... Borse oggi 6 marzo | Petrolio sopra i 90 dollari, Wall Street trascina in rosso le borse europee: Milano a -1,7%. La diretta(Fausta Chiesa)?Il Kuwait riduce la produzione di petrolio dopo aver esaurito lo spazio di stoccaggio per il greggio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mercati europei in stand-by; Le Borse festeggiano la riapertura di Hormuz, petrolio affonda a New York (-11,5%). Per Milano settimana record; Borsa: prosegue in rialzo la seduta in Europa. Milano +0,5%; Piazza Affari chiude in rosso tra tensioni geopolitiche e vendite diffuse. Borse europee: ultima seduta in rosso in attesa riunioni banche centraliL’ultima seduta della settimana si chiude in ribasso per le Borse europee, influenzate principalmente dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran, che continuano a frenare le prospettive di una ... quifinanza.it Borse europee in rosso, si salva Francoforte con balzo di SAP(Teleborsa) - Seduta in rosso per le Borse europee, influenzate principalmente dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran, che continuano a frenare le prospettive di una rapida soluzione del c ... finanza.repubblica.it Le #Borse europee iniziano sotto la parità la giornata di scambi #mercati #Borse #PiazzaAffari x.com Borse europee, partenza in calo ma Francoforte in controtendenza: a Milano in rialzo Eni (+1%) dopo i conti, corre Stm +2,3% -0,6% -0,7% +0,2% -0,5% A Milano vendite su Azimut -1,6%, Ferrari -1,4%, Unicredit -1,3%, Intesa Sanpaolo -1,2%. A F facebook