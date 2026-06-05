Le azzurre alla prova orange | l’Olanda misura il valore dell’Italia nella seconda sfida della VNL

L’Italia affronta l’Olanda nella seconda partita della Volleyball Nations League 2026, dopo aver vinto contro la Bulgaria. La sfida si svolge in un contesto di alta tensione e si gioca in trasferta. La squadra italiana cerca di dimostrare il proprio valore contro una delle nazionali più quotate del torneo. La partita si svolge in una cornice di pubblico internazionale e si conclude con il risultato finale ancora da definire.

Dopo un debutto convincente contro la Bulgaria, per l’Italia arriva già un esame molto più probante nella prima settimana della Volleyball Nations League 2026. Nella notte italiana tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno (ore 1.00), le azzurre di Julio Velasco torneranno in campo al Nilson Nelson di Brasilia per affrontare l’ Olanda, una delle nazionali europee più interessanti del momento e formazione che negli ultimi anni ha intrapreso un percorso di crescita costante sotto la guida del tecnico tedesco Felix Koslowski. L’Italia arriva all’appuntamento forte del successo per 3-0 contro la Bulgaria, una partita che ha fornito indicazioni molto positive soprattutto sul livello di maturità raggiunto da un gruppo profondamente rinnovato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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