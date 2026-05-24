LIVE Italia-Polonia 3-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le azzurre fanno bottino pieno prima della VNL!

L’Italia di volley femminile ha concluso lo stage di preparazione con tre vittorie su tre partite, tra cui il successo contro la Polonia per 3-2 in un’amichevole disputata a Genova. La serie di incontri, iniziata in Piemonte con due match contro la Francia, si è svolta complessivamente con vittorie contro Serbia, Turchia e Polonia. La sfida contro la Polonia si è conclusa con un risultato di 3-2, prima della partecipazione alla Volleyball Nations League.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.30 L’Italia chiude lo stage casalingo che è partito dal Piemonte con la doppia sfida contro la Francia e che si è concluso a Genova con le tre vittorie su altrettanti match contro Serbia, Turchia e Polonia alla Fipav Cup. La squadra B di Velasco ha dato sicuramente tantissime risposte al suo commissario tecnico, soprattutto per quanto riguarda il cambio posizione di Antropova da opposta a schiacciatrice, con Spirito che da libero è diventata una banda da ricezione per sostituire, nel caso, Ekaterina in seconda linea. 15-11 Finisce qui! Vince l’Italia e lo fa al tie-break! Nervini chiude il match con una grande diagonale da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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