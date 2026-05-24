LIVE Italia-Polonia 3-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le azzurre fanno bottino pieno prima della VNL!

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia di volley femminile ha concluso lo stage di preparazione con tre vittorie su tre partite, tra cui il successo contro la Polonia per 3-2 in un’amichevole disputata a Genova. La serie di incontri, iniziata in Piemonte con due match contro la Francia, si è svolta complessivamente con vittorie contro Serbia, Turchia e Polonia. La sfida contro la Polonia si è conclusa con un risultato di 3-2, prima della partecipazione alla Volleyball Nations League.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.30 L’Italia chiude lo stage casalingo che è partito dal Piemonte con la doppia sfida contro la Francia e che si è concluso a Genova con le tre vittorie su altrettanti match contro Serbia, Turchia e Polonia alla Fipav Cup. La squadra B di Velasco ha dato sicuramente tantissime risposte al suo commissario tecnico, soprattutto per quanto riguarda il cambio posizione di Antropova da opposta a schiacciatrice, con Spirito che da libero è diventata una banda da ricezione per sostituire, nel caso, Ekaterina in seconda linea. 15-11 Finisce qui! Vince l’Italia e lo fa al tie-break!  Nervini chiude il match con una grande diagonale da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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