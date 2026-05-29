Le 14 giocatrici italiane sono state selezionate per la Volleyball Nations League 2026 e partiranno alla volta di Brasilia. La squadra, campione del mondo e vincitrice delle ultime due edizioni della competizione, si prepara all’esordio nel torneo.

Le campionesse del mondo e detentrici delle ultime due edizioni della Volleyball Nations League sono pronte per l’esordio in Brasile. Julio Velasco ha ufficializzato le 14 convocate per la prima settimana di gare, con l’obiettivo di proseguire una straordinaria striscia di 36 vittorie consecutive. L’Italia della pallavolo femminile è pronta a tornare in campo. Dopo le settimane di preparazione scandite dai test match di Biella e Novara e dal torneo di Genova, il commissario tecnico Julio Velasco ha ufficializzato le 14 atlete che prenderanno parte alla prima settimana della Volleyball Nations League 2026, in programma a Brasilia dal 3 al 7 giugno. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - VNL 2026, Velasco sceglie le 14 azzurre per Brasilia: l’Italia parte all’assalto della Nations League

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