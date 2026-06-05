L’Atalanta sta per ricevere 45 milioni dalla cessione di Ederson al Manchester United e pianifica di investire nel mese di luglio su due centrocampisti di livello. Tra i nomi in pole position ci sono Rovella e Ricci, considerati candidati ideali per il ruolo di playmaker. Per il Como, si valuta l’ipotesi di un progetto con un allenatore che predilige un calcio più italiano.

L’Atalanta sta per incassare 45 milioni dalla cessione di Ederson al Manchester United e si prepara a investire, nel mese di luglio, su due centrocampisti di valore. Per il suo 4-3-3 il neotecnico Maurizio Sarri necessita di un ‘play’ che costruisca il gioco, con piedi buoni e fosforo, e di un mediano che garantisca recuperi e ripartenze. I nomi (tutti sotto i 26 anni) accostati alla Dea in questa fase sono quelli del 24enne milanese Nicolò Rovella, plasmato da Sarri in due stagioni laziali, dell’interista Frattesi, del cagliaritano Gaetano e della coppia rossonera formata da Samuele Ricci e Ardon Jashari, che potrebbero coprire due dei tre ruoli a centrocampo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Le altre lombarde di serie A. L’Atalanta cerca un ’play’: Rovella e Ricci in pole. C’è l’idea Venturino per un Como all’italiana

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