Mendy da record in Cagliari Atalanta | doppietta sprint! Solo Gandolfo e Venturino meglio di lui

Durante la 34ª giornata di Serie A, il Cagliari ha aperto la match con un inizio molto forte contro l’Atalanta, portando subito entusiasmo tra i tifosi in tribuna. Il giovane attaccante del Cagliari ha segnato due gol in rapida successione, stabilendo un record personale e migliorando un dato che vedeva in testa giocatori come Gandolfo e Venturino. La squadra ha mostrato un approccio aggressivo fin dai primi minuti, creando diverse occasioni da rete.

Barcellona, ai titoli di coda la storia blaugrana di Ansu Fati: il Monaco lo riscatta per 11 milioni, il gesto dello spagnolo che ha fatto la differenza! Calciomercato Torino: scattato l’obbligo di riscatto di Kulenovic con la salvezza dei granata. Tutti i dettagli Calciomercato 20262027, le date ufficiali per le finestre estive e invernali: dalle sessioni per la Serie A alle regole per i ripescaggi Angelozzi profetico nel prepartita: «Sentirete parlare di Mendy. Palestra? L’esterno più forte d’Europa» Prandelli esclude questa ipotesi: «Non penso ad una nuova Calciopoli».🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mendy da record in Cagliari Atalanta: doppietta sprint! Solo Gandolfo e Venturino meglio di lui Notizie correlate Mendy travolge l’Atalanta: doppietta fulminante per il giovane fuoriclasse? Cosa sapere Mendy segna doppietta al 7° minuto portando il Cagliari sul 2-0 contro l'Atalanta. Leggi anche: Effetto Gasperini: Malen da Record, solo Kane meglio in Europa Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Tutte le notizie di calcio in Diretta; Cagliari Atalanta, ipotesi Mendy dal 1? minuto all’Unipol Domus! Cosa emerge. Cagliari-Atalanta 2-2 al 45’: alla doppietta di Mendy risponde quella di ScamaccaIl giovane attaccante, sorpresa di formazione, in gol dopo 16 secondi: all’8’ firma il raddoppio, ma i bergamaschi la riprendono ... unionesarda.it Mendy, gol lampo in Cagliari-Atalanta ma non è la rete più veloce in Serie APaul Mendy ha scritto un pezzo di storia: in Cagliari-Atalanta è riuscito a realizzare una doppietta incredibile nel giro di appena otto ... msn.com Cagliari-Atalanta. Doppietta di Scamacca, gli ospiti pareggiano dopo lo choc iniziale. LA DIRETTA: 2-2 Rossoblù erano in vantaggio grazie a una doppietta di Mendy alla prima partita da titolare - facebook.com facebook ANCORA LUI! Doppietta in 7 minuti al debutto da titolare per Mendy #CagliariAtalanta 2-0 x.com