Le alghe della laguna come sostituti degli inquinanti eterni | la sfida di una startup veneziana per eliminare le sostanze chimiche dai tessuti

Una startup veneziana sta sviluppando un metodo per utilizzare le alghe della laguna come sostituti degli inquinanti chimici presenti nei tessuti, negli imballaggi alimentari e nei prodotti per l’igiene personale. L’obiettivo è eliminare le sostanze chimiche persistenti, spesso considerate “inquinanti eterni”. La ricerca si concentra sull’impiego di queste alghe per sostituire i composti tossici, riducendo così l’impatto ambientale di molteplici prodotti di uso quotidiano.

Da Bruxelles – Si trovano un po’ ovunque: nei tessuti, negli imballaggi degli alimenti, persino in alcuni prodotti per l’igiene personale. I Pfas – noti soprattutto come «forever chemicals», ossia «inquinanti eterni» – sono da tempo nella lista nera delle sostanze che diversi governi in tutto il mondo stanno valutando di mettere al bando. Sotto questa etichetta rientrano oltre 10mila sostanze chimiche utilizzate dall’industria per rendere i materiali più resistenti all’acqua, alle macchie o al calore. Peccato che quelle stesse caratteristiche li rendano estremamente resistenti alla degradazione e in grado di accumularsi nel corpo umano e nell’ambiente attraverso aria, acqua e cibo. 🔗 Leggi su Open.online

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