Gli esperti dell’Agenzia per le sostanze chimiche hanno confermato che le attuali norme sugli inquinanti eterni, come i Pfas, risultano insufficienti a tutela della salute pubblica a causa della loro elevata pericolosità. Tuttavia, la definizione di un percorso legislativo che preveda la graduale eliminazione di queste sostanze negli usi non essenziali si presenta complessa, considerando le diverse esigenze e le implicazioni pratiche coinvolte.

Le regole attuali sugli inquinanti eterni non bastano, data la loro pericolosità, ma non sarà facile arrivare a una legge che punti a una graduale eliminazione dei Pfas negli usi non essenziali. I comitati dell’ Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) hanno detto la loro sulla proposta di restrizione delle sostanze per- e polifluoroalchiliche avanzata nel 2023 da Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Passaggio fondamentale per consentire alla Commissione europea di adeguare la normativa. “I Pfas sono nocivi” e comportano per la popolazione e l’ambiente “rischi crescenti” che vanno controllati con nuove norme europee. Gli scienziati dei due comitati a cui è stata chiesta una valutazione raccomandano “un’ampia restrizione”, ma con una serie di differenze, che sono preludio di nuove battaglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inquinanti eterni in Europa: gli esperti dell’Agenzia per le sostanze chimiche confermano i rischi, ma anche le ‘diverse esigenze’

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