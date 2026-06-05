In Emilia-Romagna, a giugno si svolgono nove sagre dedicate a specialità locali come rane fritte, ciliegie e piadina. Le manifestazioni includono anche esposizioni di aquiloni, eventi culturali, musica dal vivo e spettacoli di magia. Le sagre si tengono in diverse località della regione e durano più giorni, attirando visitatori da tutta la zona.

Bologna, 5 giugno 2026 - L'arrivo di giugno e delle prime calde serate estive risveglia la voglia di vivere il territorio all'aria aperta, tra sapori autentici e momenti di convivialità. L'Emilia-Romagna si prepara ad accogliere l'inizio della bella stagione con un calendario denso di appuntamenti che spaziano dalla pianura alla costa, fino ai borghi storici. Le piazze e i parchi della regione tornano a riempirsi di colori, musica e profumi, celebrando sia i grandi classici della tradizione gastronomica locale, sia format più moderni dedicati allo street food e alle birre artigianali. Dalle suggestive passeggiate romantiche ai festival musicali, passando per le storiche feste di paese, le occasioni per divertirsi e stare in compagnia sono innumerevoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le 9 sagre di giugno da non perdere in Emilia-Romagna: rane fritte, ciliegie e piadina

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