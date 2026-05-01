Le 10 sagre da non perdere a maggio in Emilia Romagna

A maggio in Emilia-Romagna si tengono numerose sagre dedicate alle tradizioni locali, con momenti dedicati a specialità gastronomiche e piatti tipici. Durante gli eventi, si svolgono anche spettacoli musicali, intrattenimenti e mercatini, attirando visitatori da tutta la regione e oltre. Le manifestazioni rappresentano un'occasione per scoprire i sapori e le usanze del territorio, offrendo un mix di cultura e divertimento per tutte le età.

Bologna, 1 maggio 2026 - Il mese di maggio in Emilia Romagna porta con sé un'esplosione di sapori e tradizioni, offrendo l'occasione perfetta per scoprire le eccellenze del territorio. Dalla pianura all'Appennino, la regione propone un ricco calendario di eventi che celebrano i prodotti locali e lo spirito di comunità. Che si tratti di gustare un tradizionale piatto di tortellini, di riscoprire ricette antiche come il bustreng o di degustare vini pregiati come la malvasia e il Monterosso, le opzioni per trascorrere giornate all'insegna della convivialità non mancano. Ecco una guida agli appuntamenti da non perdere per godersi al meglio la primavera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le 10 sagre da non perdere a maggio in Emilia Romagna 10 eventi da non perdere in Emilia Romagna Notizie correlate Le 8 sagre da non perdere a marzo in Emilia Romagna tra ciccioli e sapori del mareBologna, 1 marzo 2026 - Marzo in Emilia-Romagna è il mese del passaggio di testimone. Eventi 1 maggio 2026 all’aria aperta da non perdere in Emilia RomagnaBologna, 30 aprile 2026 – In Emilia Romagna durante il ponte del primo maggio è possibile partecipare ad eventi all’aria aperta ricchi di emozioni e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Feste tipiche e sagre questo weekend: i 10 appuntamenti imperdibili in Emilia Romagna; Ponte del Primo Maggio in Emilia-Romagna: concerti, mostre, crociere sul Po, manieri storici, parchi divertimento e tanto altro; Guida al weekend del 25 aprile: i 10 eventi da non perdere; Sagra di primavera a Poggio Renatico (Ferrara). Le 10 sagre e feste imperdibili in Emilia Romagna: la guida al weekendLa regione celebra le sue eccellenze gastronomiche e le tradizioni più sentite nel fine settimana dal 14 al 16 novembre. Il cioccolato protagonista a Ravenna, dal tartufo agli insaccati: le ... ilrestodelcarlino.it Feste tipiche e sagre questo weekend: i 10 appuntamenti imperdibili in Emilia RomagnaTra piatti della tradizione, musica dal vivo, street food, funghi primaverili, beer fest, intrattenimento per grandi e piccoli, si festeggia la Festa della Liberazione e la primavera all'aria aperta ... ilrestodelcarlino.it Osservatorio Segugio Assicurazioni, i dati sull’RC Moto nella regione Emilia-Romagna Nonostante le immatricolazioni moto in calo, l'Italia si conferma primo mercato europeo... - facebook.com facebook #Sanità. #Alcol in #gravidanza, la #Regione #EmiliaRomagna prima in Italia a contrastarne gli effetti sulla salute di mamma a bambino: approccio sistemico che tiene insieme prevenzione, formazione, diagnosi e presa in carico. La #notizia regioneer.it/Sanit x.com