Le 5 mostre di primavera da non perdere in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, cinque mostre di primavera attirano visitatori a Forlì, Rimini, Parma, Ferrara e Bologna. Le esposizioni spaziano dal Barocco alla moda, passando per opere di pop art e impressionismo. Ogni città presenta eventi culturali dedicati a diverse forme artistiche, offrendo un calendario ricco di occasioni per appassionati e curiosi. Le mostre sono aperte al pubblico e si susseguono nei principali musei e spazi espositivi della regione.

Bologna, 19 marzo 2026 - Primavera: tempo delle prime passeggiate in spiaggia e delle gite fuori porta nell’entroterra, magari alla scoperta di un piccolo borgo o di qualche itinerario al di fuori delle rotte più frequentate. Ma le giornate primaverili, non di rado all’insegna del meteo capriccioso, sono anche un’ottima occasione per fare una scorpacciata di bellezza, visitando qualcuna delle mostre sbocciate – è il caso di dirlo – in queste settimane da un capo all’altro della via Emilia. Ecco, allora, una panoramica non esaustiva delle cinque mostre da mettere in calendario fino ai primi giorni d’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le 5 mostre di primavera da non perdere in Emilia-Romagna Articoli correlati Le 10 sagre da non perdere a febbraio in Emilia-Romagna, tra feste di Carnevale e buon ciboBologna, 5 febbraio 2026 - Il mese di febbraio offre un mix perfetto tra goliardia e piaceri gastronomici. Le 8 sagre da non perdere a marzo in Emilia Romagna tra ciccioli e sapori del mareBologna, 1 marzo 2026 - Marzo in Emilia-Romagna è il mese del passaggio di testimone. Una selezione di notizie su Le 5 mostre di primavera da non perdere... Temi più discussi: Mostre mercato di giardinaggio in Emilia-Romagna; Riccione accende la primavera italiana: grandi mostre, festival culturali, eventi family, sport e spettacoli da Pasqua a giugno; A Bologna Sguardi sul paesaggio; Mostre marzo 2026 a Bologna: gli appuntamenti con l’arte. Le 5 mostre di primavera da non perdere in Emilia-RomagnaForlì, Rimini, Parma, Ferrara e Bologna: ci sono esposizioni interessanti un po' per tutti i gusti. Dal Barocco alla moda, passando per pop arte e impressionismo. Un appuntamento anche per gli appassi ... ilrestodelcarlino.it Andy Warhol. Ladies and Gentlemen al Palazzo dei Diamanti di Ferrara fino al 19 luglioDal 14 marzo al 19 luglio prossimo, Ferrara ospita un evento di risonanza internazionale. Compie 50 anni, infa ... ilrestodelcarlino.it Indennità di pronto soccorso, Nursind Emilia-Romagna abbandona tavolo in Regione: “Accordo improponibile. Ennesimo schiaffo agli infermieri”: “Siamo amareggiati da questo tavolo. Siamo amareggiati dal fatto che ancora una volta quella Regione che si va - facebook.com facebook Nella struttura di accoglienza per donne e minori in condizioni di fragilità, in Emilia Romagna, questa giovane donna, vittima di ripetuti abusi, ha trovato il sostegno per ricostruire la sua esistenza x.com