lazio piace coppola sciopero dei tifosi confermato

Un nuovo allenatore è stato confermato alla guida della squadra, con un contratto biennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Contestualmente, i tifosi hanno deciso di proseguire lo sciopero, confermando l’astensione dalle attività di supporto alla squadra. La decisione dei supporter si mantiene invariata, nonostante l’annuncio dell’accordo tra il club e il nuovo tecnico. La situazione resta invariata, con la protesta dei tifosi che continua a influenzare gli eventi.

Tutto ok: Gattuso ha firmato l'altro giorno il biennale da 1.5 milioni a stagione con la Lazio. La cena dell'altra sera con Lotito a Formello è stata cordiale, nessun dubbio sull'arrivo del tecnico calabrese che sarà annunciato ufficialmente il primo luglio quando il contratto sarà depositato in Lega Calcio. Smentite le voci di presunti ripensamenti di Gattuso che, invece, ha sposato la causa pur conoscendo le difficoltà tecniche e ambientali che lo attendono. Nel corso della cena si è parlato di tutto, dal mercato allo sciopero dei tifosi e l'allenatore ha chiesto solamente di essere messo a conoscenza di tutto. Non ha pretese esagerate ma, se gli viene promesso qualcosa, vuole che la parola data venga rispettata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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