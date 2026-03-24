Confermato lo sciopero dei mezzi a Milano | venerdì potrebbero fermarsi metro tram e bus

Da milanotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I mezzi potrebbero fermarsi dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Ecco tutte le informazioni (e le motivazioni) Metro ferme, ma anche bus e metro. In breve: una giornata da incubo (sul fronte trasporto) per milanesi e pendolari. È quello che potrebbe accadere venerdì 27 marzo, giornata in cui - come ha reso noto Atm - è prevista un'agitazione sindacale che potrà coinvolgere il personale dell'azienda. Lo sciopero, stando a quanto comunicato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, avrà una durata prevista di 24 ore. L'azienda di Foro Bonaparte ha comunicato orari e indicazioni. Il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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