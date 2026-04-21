Confermato lo sciopero dei mezzi Atm a Milano | gli orari di metro bus e tram e le fasce garantite

Venerdì 24 aprile a Milano si svolgerà uno sciopero dei mezzi Atm che coinvolgerà la metropolitana, gli autobus e i tram. Le corse potrebbero subire variazioni o cancellazioni durante la giornata, con alcune fasce orarie garantite. Le autorità hanno comunicato le modalità di servizio minimo e le fasce orarie in cui i mezzi circoleranno regolarmente. La decisione di fermare il servizio è stata confermata ufficialmente.