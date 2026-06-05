Lavoro agile e sicurezza – Executive Brief per dirigenti

La Legge n. 342026 modifica il D.lgs. 812008, aumentando gli obblighi relativi al lavoro agile e alla sicurezza sul lavoro. La normativa prevede nuove disposizioni per i datori di lavoro e i lavoratori in modalità smart working, con l’obiettivo di rafforzare le misure di tutela e garantire la sicurezza nelle attività svolte da remoto. La legge specifica anche i requisiti e le responsabilità per la gestione della salute e sicurezza nelle modalità di lavoro a distanza.

La Legge n. 342026 interviene sul D.lgs. n. 812008 rafforzando l’obbligo, già previsto dall’art. 22 della Legge n. 812017, di fornire al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta sui rischi connessi al lavoro agile. La novità principale risiede nell’esplicita riconduzione dell’adempimento al sistema sanzionatorio della sicurezza sul lavoro, con previsione di arresto o ammenda in caso di omissione, e nella specifica attenzione ai rischi derivanti dall’utilizzo dei videoterminali. L’intervento normativo non introduce un obbligo nuovo, ma ne rafforza la portata sostanziale e l’effettività, imponendo ai datori di lavoro — anche nel settore pubblico — una gestione formale, aggiornata e documentata dell’informativa, quale elemento centrale del sistema di prevenzione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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