Lavoro agile e sicurezza dopo la Legge n 34 2026 | scarica uno schema operativo per i Dirigenti

Con l'entrata in vigore della Legge n. 342026, si rafforza l’obbligo di fornire informazioni sulla sicurezza nei contesti di lavoro agile. La normativa modifica il decreto legislativo di riferimento, richiedendo ai datori di lavoro di aggiornare le procedure e le comunicazioni rivolte ai dirigenti. È disponibile uno schema operativo specifico per i dirigenti, che dettaglia le modalità di gestione e comunicazione degli aspetti legati alla sicurezza in modalità smart working. La legge si applica a tutte le aziende che adottano il lavoro agile.

L’entrata in vigore della Legge n. 342026 rafforza l’obbligo di informativa sulla sicurezza nel lavoro agile, intervenendo sul D.lgs. n. 812008 e introducendo un esplicito apparato sanzionatorio. L’obbligo, già previsto dalla Legge n. 812017 e dalla disciplina contrattuale del comparto istruzione, assume oggi maggiore rilevanza per effetto della tipizzazione dei contenuti e dell’inclusione tra le violazioni penalmente rilevanti. Il contributo propone uno schema operativo immediatamente utilizzabile dai dirigenti scolastici. La tua scuola utilizza strumenti ARGO SOFTWARE? Avrai uno sconto del 20%. Contattaci all’indirizzo: email protected per ottenerlo Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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