Da oggi, le aziende che adottano il lavoro agile devono fornire un'informativa sulla sicurezza ai propri dipendenti, altrimenti rischiano sanzioni pecuniarie. Questa modifica normativa mira a regolamentare in modo più preciso le modalità di svolgimento di questa forma di lavoro. Lo smart working, ormai diffuso, continua a rappresentare una modalità di lavoro consolidata per molte imprese e lavoratori.

L o smart working, il lavoro agile, ormai non è più una novità, ma è diventata, per chi di più, per chi dimeno, una realtà consolidata nelle nostre vite. Tuttavia, se lavorare dal tavolo della cucina o dallo studio di casa è diventata una consuetudine, le regole che governano questa modalità stanno diventando più severe. Da, oggi martedì 7 aprile, infatti, entra in vigore una norma che accende un faro su un aspetto spesso sottovalutato: la sicurezza di chi lavora fuori dall’ufficio, con l’introduzione di sanzioni salate per le aziende che dimenticano di informare correttamente i propri dipendenti. Mal di schiena da smart working: i consigli per evitarlo X Smart working e sicurezza, cosa cambia da oggi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cambiano le regole per il lavoro agile: i datori di lavoro che non forniranno l'informativa sulla sicurezza rischiano pesanti sanzioni. Ecco cosa prevede la norma

Smart working, scattano le sanzioni per l’informativa sulla sicurezza: cosa cambia dal 7 aprile per i datori di lavoroDal 7 aprile scatta l'obbligo per i datori di lavoro di fornire ai dipendenti in smart working un'informativa sui rischi, con sanzioni fino a 7.

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Cambiano i Tecnici non il Risultato. 8 Anni, 7 Allenatori diversi e il risultato è più o meno lo stesso... (E a questi ci aggiungo anche un certo Luis Enrique). Ma qui la colpa verrà data sempre e solo all'allenatore che farà la fine di tutti... incolpato, quando c - facebook.com facebook