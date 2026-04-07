Cambiano le regole per il lavoro agile | i datori di lavoro che non forniranno l' informativa sulla sicurezza rischiano pesanti sanzioni Ecco cosa prevede la norma
Da oggi, le aziende che adottano il lavoro agile devono fornire un'informativa sulla sicurezza ai propri dipendenti, altrimenti rischiano sanzioni pecuniarie. Questa modifica normativa mira a regolamentare in modo più preciso le modalità di svolgimento di questa forma di lavoro. Lo smart working, ormai diffuso, continua a rappresentare una modalità di lavoro consolidata per molte imprese e lavoratori.
L o smart working, il lavoro agile, ormai non è più una novità, ma è diventata, per chi di più, per chi dimeno, una realtà consolidata nelle nostre vite. Tuttavia, se lavorare dal tavolo della cucina o dallo studio di casa è diventata una consuetudine, le regole che governano questa modalità stanno diventando più severe. Da, oggi martedì 7 aprile, infatti, entra in vigore una norma che accende un faro su un aspetto spesso sottovalutato: la sicurezza di chi lavora fuori dall’ufficio, con l’introduzione di sanzioni salate per le aziende che dimenticano di informare correttamente i propri dipendenti. Mal di schiena da smart working: i consigli per evitarlo X Smart working e sicurezza, cosa cambia da oggi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Smart working, scattano le sanzioni per l’informativa sulla sicurezza: cosa cambia dal 7 aprile per i datori di lavoroDal 7 aprile scatta l'obbligo per i datori di lavoro di fornire ai dipendenti in smart working un'informativa sui rischi, con sanzioni fino a 7.
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Cambiano i Tecnici non il Risultato. 8 Anni, 7 Allenatori diversi e il risultato è più o meno lo stesso... (E a questi ci aggiungo anche un certo Luis Enrique). Ma qui la colpa verrà data sempre e solo all'allenatore che farà la fine di tutti... incolpato, quando c - facebook.com facebook