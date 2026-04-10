Autostrada A14 completamente chiusa di notte nel tratto di Rimini | tutte le info e la viabilità alternativa

Nelle notti tra lunedì e giovedì, la carreggiata dell'A14 tra Rimini sud e Rimini nord sarà chiusa in entrambe le direzioni per lavori di pavimentazione. La chiusura riguarderà il tratto tra le 21 e le 5, consentendo interventi di manutenzione. La chiusura si ripeterà anche nella notte tra venerdì e sabato, a partire dalle 22. Sono previste deviazioni per la viabilità alternativa, che saranno comunicate tramite appositi segnali stradali.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari: nelle quattro notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, con orario 21-5; dalle 22 di venerdì 17 alle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Lavori sull'autostrada A14, chiusa per una notte la stazione di Rimini SudSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21 di martedì (20 gennaio) alle 5 di mercoledì... Lavori al ponte sul fiume Marecchia, chiude il tratto di autostrada A14 tra Rimini sud e nordSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte "sul fiume Marecchia", dalle 21 di lunedì (19... Temi più discussi: Frana in Molise ancora attiva, l'autostrada A14 resta chiusa; Frana Molise, Ciciliano: 'Anche mesi per ripristino A14 e ferrovia'; Frana in Molise, autostrada A14 chiusa: bresciani bloccati per ore; Frana a Petacciato, chiuso tratto della A14: lunga coda tra Poggio Imperiale e Termoli. Frana di Petacciato, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria Adriatica: ecco come fare LA SCHEDADisagi su autostrada e ferrovia tra Vasto San Salvo e Termoli. Attivi deviazioni e modifiche alla circolazione per auto, mezzi pesanti e treni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il punto sull’A14 dopo la frana di Petacciato, i tratti chiusi e la viabilità alternativa. Da venerdì riapre la tratta ferroviaria Foggia-PescaraBinari deformati dal movimento franoso, stop alla circolazione ferroviaria. Sospese le lezioni in tutte le scuole, 60 sfollati. Ciciliano: Situazione complessa, ci vorranno mesi per ripristinare la v ... quotidiano.net TERMOLI. La circolazione dopo la riapertura dell'autostrada A14 nel tratto fino a Vasto, chiuso martedì 7 aprile dopo la riattivazione della frana di Petacciato Carreggiata riaperta con un'unica corsia per senso di marcia Segui #teleregionecanale17 che puoi - facebook.com facebook Riaperta l'autostrada A14 nel tratto interessato dalla frana di Petacciano. E a partire dalle 6 di domattina dovrebbe ripartire anche il traffico ferroviario sulla linea adriatica x.com