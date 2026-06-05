Lavori sulla rete idrica sospesa l’erogazione a Terranuova
Dalle 8 di questa mattina, l’erogazione dell’acqua è sospesa a Terranuova Bracciolini per lavori sulla rete idrica. La riattivazione è prevista al termine degli interventi. La sospensione riguarda tutte le utenze nel comune. Non sono stati forniti tempi esatti di ripristino. La rete idrica resterà inattiva fino al completamento delle operazioni di manutenzione. Gli utenti sono invitati a usare l’acqua con parsimonia durante l’interruzione.
Arezzo, 5 giugno 2026 – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Terranuova Bracciolini che, causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 08.00 di mercoledì 10 giugno sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in: via Poggilupi, via Ponte Mocarini, via degli Olmi, via Acacia, via del Fiume, Strada Lungarno. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del corso del primo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Disservizi e crisi idrica, presentata denuncia ad Arera
Notizie e thread social correlati
Castrocaro, lavori sulla rete idrica: acqua sospesa per sei ore e autobotti in stradaMercoledì 15 aprile, nella zona tra Piazza Mazzini e via Luigi Grandi a Castrocaro Terme, si svolgeranno lavori di manutenzione sulla rete idrica a...
Manduria: rottura improvvisa, sospesa l’erogazione idrica dal pomeriggio Lavori per il ripristinoA Manduria, l’erogazione dell’acqua è stata sospesa nel pomeriggio a causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico che serve l’abitato.
Temi più discussi: Comunicazione intervento di manutenzione straordinaria rete idrica e relativa interruzione fornitura d’acqua in località Santo Stefano.; CARBONIA: RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA IN VIA LOGUDORO; Publiacqua. Aggiornamento cantieri che si aprono sulla rete idrica di Firenze; Sanremo, lavori sulla rete idrica: disservizi giovedì 28 maggio.
Lavori sulla rete idricadi #Reggello il 10 giugno prossimo publiacqua.it/1006-lavori-su… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici x.com
Causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 08.00 di mercoledì 10 giugno sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in: via De Nicola, via Santa Tea, via Martin Luther King, via Latini, Piazza San Pietro, Piazza Folchi, via San Romolo via Pasolini. La situazione torn facebook
Lavori sulla rete idrica, sospesa l’erogazione a TerranuovaI disservizi il 10 giugno in via Poggilupi, via Ponte Mocarini, via degli Olmi, via Acacia, via del Fiume, Strada Lungarno ... lanazione.it
Caltanissetta, lavori sulla rete idrica in zona Angeli: distribuzione dell’acqua a giorni alterniModifiche temporanee alla distribuzione idrica nella zona Angeli per consentire l’esecuzione di importanti interventi di ammodernamento ... radiocl1.it