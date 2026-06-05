Lavori sulla rete idrica sospesa l’erogazione a Terranuova

Notizia in breve

Dalle 8 di questa mattina, l’erogazione dell’acqua è sospesa a Terranuova Bracciolini per lavori sulla rete idrica. La riattivazione è prevista al termine degli interventi. La sospensione riguarda tutte le utenze nel comune. Non sono stati forniti tempi esatti di ripristino. La rete idrica resterà inattiva fino al completamento delle operazioni di manutenzione. Gli utenti sono invitati a usare l’acqua con parsimonia durante l’interruzione.