Castrocaro lavori sulla rete idrica | acqua sospesa per sei ore e autobotti in strada

Mercoledì 15 aprile, nella zona tra Piazza Mazzini e via Luigi Grandi a Castrocaro Terme, si svolgeranno lavori di manutenzione sulla rete idrica a partire dalle 8 del mattino, con una durata prevista di circa sei ore. In questa fascia oraria, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa e saranno presenti autobotti per il rifornimento dei residenti. La manutenzione riguarda le infrastrutture dell’acquedotto della zona.

Mercoledì 15 aprile, a partire dalle ore 8 e per una durata di circa 6 ore, nella zona compresa tra Piazza Mazzini e via Luigi Grandi sarà effettuato un intervento di manutenzione sulle reti dell’acquedotto a Castrocaro Terme. L’intervento comporterà l’interruzione dell’erogazione della fornitura.🔗 Leggi su Forlitoday.it Guasto al cantiere della condotta idrica, sospesa l'erogazione d'acqua: ci sono le autobottiI tecnici del Gruppo Hera sono impegnati dalla notte di lunedì 30 in operazioni di pronto intervento nel cantiere di via XX Settembre a Cento, dove è... Lavori sulla rete idrica: Bientina senz'acquaNuove condotte, maggiore affidabilità e minore spreco d’acqua: sono questi gli obiettivi dei lavori di rinnovamento dell’acquedotto in corso nel...