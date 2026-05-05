Manduria | rottura improvvisa sospesa l’erogazione idrica dal pomeriggio Lavori per il ripristino

A Manduria, l’erogazione dell’acqua è stata sospesa nel pomeriggio a causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico che serve l’abitato. Acquedotto Pugliese ha diffuso un comunicato spiegando che i tecnici stanno intervenendo per riparare il guasto, intervento che durerà tutta la giornata. La sospensione si è resa necessaria per permettere i lavori di ripristino del servizio.

Di seguito un comunicato diffuso da Acquedotto pugliese: A causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico a servizio dell’abitato di Manduria (TA) i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata. Per consentire i lavori, è stato necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nell’abitato di Manduria (TA). I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro la serata odierna.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Manduria: rottura improvvisa, sospesa l’erogazione idrica dal pomeriggio Lavori per il ripristino Notizie correlate Nuova ciclovia, in programma lavori alla condotta idrica: "Sospesa l'erogazione d'acqua"I tecnici del Gruppo Hera saranno impegnati, giovedì 26, nella messa in servizio della nuova condotta idrica di via Copparo a Ferrara. Installazione di nuove opere: erogazione idrica sospesa per otto oreSAN VITO DEI NORMANNI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di San Vito dei Normanni con...