Lavori notturni sulla rete dell’acquedotto nella zona ovest di Cesena Possibili disagi

Martedì 9 giugno, tra le 22 e le 8 del giorno successivo, si svolgeranno lavori notturni sulla rete dell’acquedotto nella zona ovest di Cesena. L’intervento, effettuato da Hera, riguarda la manutenzione della rete idrica e potrebbe causare disservizi o interruzioni dell’erogazione dell’acqua nella zona interessata. La società ha comunicato che i lavori si svolgeranno durante le ore notturne per ridurre i disagi agli utenti.

La notte di martedì 9 giugno, a partire dalle ore 22 e fino alle 8 della mattina successiva, Hera effettuerà un intervento di manutenzione sulla rete acquedottistica della zona ovest di Cesena.I lavori, eseguiti di notte per ridurre il disagio, comporteranno l’interruzione del servizio idrico in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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