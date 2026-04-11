Lavori notturni in autostrada tratti chiusi nella zona di Ferrara | la mappa

Nella zona di Ferrara, autostrade per l'Italia ha annunciato lavori notturni che comporteranno la chiusura di alcuni tratti dell'autostrada A13 e della 'Diramazione per Ferrara'. Sono previsti interventi che coinvolgono specifiche sezioni della rete autostradale, con l’obiettivo di effettuare lavori di manutenzione e miglioramento. Le chiusure saranno in vigore durante le ore notturne e coinvolgeranno diverse tratte, con indicazioni sulla mappa delle aree interessate.

Autostrade per l'Italia ha in programma una serie di cantieri con chiusure al transito di tratti dell'autostrada A13 nel territorio di Ferrara e della 'Diramazione per Ferrara'. Nello specifico, dalle 22 di sabato 11 alle 6 di domenica 12 e dalle 22 di domenica 12 alle 5 di lunedì 13 è prevista. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Autostrade per l'Italia: in programma chiusure notturne di tratti dell'A13 Bologna-Padova nel territorio di Ferrara e della 'Diramazione Ferrara' per lavoriNei prossimi giorni (fra l'8 e il 13 aprile 2026) Autostrade per l'Italia ha in programma una serie di cantieri notturni con chiusure al transito di tratti dell'Autostrada A13 - BOLOGNA-PADOVA nel ... cronacacomune.it

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#A1 #RomaNapoli #lavori notturni di rifacimento del manto stradale 9 - 10 #aprile fascia oraria 22:00 - 5:00 chiuso svincolo di #Valmontone #Firenze shorturl.at/C8Gb1 @WazeLazio #viabiliLAZ x.com

Lugano: nuovi lavori stradali notturni dal 13 al 30 aprile - facebook.com facebook